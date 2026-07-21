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Регионы России

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Павел Дуров анонсировал встроенный криптокошелек Gram Wallet в Telegram

Павел Дуров анонсировал встроенный криптокошелек Gram Wallet в Telegram

Gram Wallet обеспечит мгновенные переводы криптовалюты без комиссий. Важной особенностью сервиса станет его некстодиальный характер: права на средства и приватные ключи останутся у самих пользователей, без передачи доступа Telegram.

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