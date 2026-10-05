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Врач Мамадалиева: глицинат подойдет для сна и тревоги, малат — при усталости

Врач Мамадалиева: глицинат подойдет для сна и тревоги, малат — при усталости

Разнообразие форм магния на полках аптек часто сбивает покупателей с толку, но у такого количества разных вариаций этой популярной пищевой добавки есть простое научное объяснение: каждая форма магния выбирается под свои задачи.

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