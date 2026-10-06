Актриса Гвинет Пэлтроу снялась без макияжа

Актриса Гвинет Пэлтроу показала, как выглядит без макияжа в 54 года. Голливудская звезда снялась в ванной перед зеркалом во время своей утренней бьюти-рутины и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).