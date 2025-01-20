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Орловские новости

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Рыбаков показал вонючий ручей, который не ликвидировали орловские чиновники

Рыбаков показал вонючий ручей, который не ликвидировали орловские чиновники

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков обратился к главному судебному приставу региона по поводу неисполнения чиновниками Орловского округа судебного решения по ликвидации источника нечистот, сбрасываемых в речку Рыбницу в поселке Вятский Посад.

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