Рыбаков показал вонючий ручей, который не ликвидировали орловские чиновники

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков обратился к главному судебному приставу региона по поводу неисполнения чиновниками Орловского округа судебного решения по ликвидации источника нечистот, сбрасываемых в речку Рыбницу в поселке Вятский Посад.
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