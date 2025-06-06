ВТБ запускает цифровой банк в новом мессенджере МАХ в 2025

ВТБ представил цифровой банк в новом российском мессенджере МАХ. Теперь клиенты могут просматривать баланс и историю операций, переводить деньги, оплачивать счета или покупки, подключать банковские продукты, выбирать категории кешбэка, настраивать уведомления и пользоваться другими функциями.
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