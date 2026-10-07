Прямые рейсы из Кыргызстана в Европу могут стартовать до конца 2026 года

Отмечается, что национальные перевозчики Кыргызстана сейчас не ограничены правилами Евросоюза. Страна была исключена из "черного списка" ЕС, однако местным авиаперевозчикам пока не хватает подходящих самолетов для дальнемагистральных перелетов.