В музее изо работает выставка к юбилеям Караганды и Союза художников Казахстана

В Карагандинском областном музее изобразительного искусства открылась выставка, посвящённая двум датам – 90-летию Союза художников Казахстана и предстоящему 90-летнему юбилею Караганды, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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