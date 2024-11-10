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Царьград

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Новосибирцам напомнили о запретах в день Параскевы Пятницы 10 ноября

Новосибирцам напомнили о запретах в день Параскевы Пятницы 10 ноября

Великомученицу Параскеву также называют "бабьей святой".В народном календаре 10 ноября отмечается день Параскевы Льняницы или, как её ещё называют, Пятницы.

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