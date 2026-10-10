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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пыленков про 6 поражений «Динамо» подряд: «Понимаем негодование болельщиков, стараемся исправить. Равнодушных в команде нет, все пластаются и бьются»

Защитник московского « Динамо » Даниил Пыленков высказался о поражении от ЦСКА (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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