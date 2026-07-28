Посол России в Кыргызстане поздравил выпускников КРСУ

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. В Бишкеке прошел самый масштабный выпускной вечер в истории Кыргызско-Российского Славянского университета – вуз, основанный в 1993 году, впервые провел церемонию такого уровня.
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