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ФедералПресс

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Посол России в Кыргызстане поздравил выпускников КРСУ

Посол России в Кыргызстане поздравил выпускников КРСУ

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. В Бишкеке прошел самый масштабный выпускной вечер в истории Кыргызско-Российского Славянского университета – вуз, основанный в 1993 году, впервые провел церемонию такого уровня.

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