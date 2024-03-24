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  • Сергей Захаров
    Посмотрите на ее фамилию то точно хохлушка и предки ее наверно из бандеровцев?Новосибирская шко...
  • карла карлова
    Не только лишить,но и осудить творину.Наталью Пинус лиш...
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    Какая мерзавка выросла.Это воспитание семьи.Вероятно и родители такие же уроды.Новосибирская шко...

Новосибирская школьница высмеяла теракт в «Крокус Сити Холл»

Новосибирская школьница высмеяла теракт в «Крокус Сити Холл»

Школьница заменила слова в песне «Гори» Валентина Стрыкало на «Крокус Холл». Школьница из Новосибирской области записала видео, в котором спела песню Валентина Стрыкало «Гори», высмеяв террористический акт в красногорском ТРЦ «Крокус Холл Сити».

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Комментарии
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Гарий Щерба
ДУРОЧКА  ЛОМАЕТ  себе  ЖИЗНЬ  с  МОЛОДУ .!!! Скоро увидим в инете с её ,,ИЗВИНЕНИЯМИ,,  и  ,,НЕ ПОДУМАЛА,,
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10 час.
карла карлова
Какая мерзавка выросла.Это воспитание семьи.Вероятно и родители такие же уроды.
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6 час.
СЗ
Сергей Захаров
Посмотрите на ее фамилию то точно хохлушка и предки ее наверно из бандеровцев?
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2 час.

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