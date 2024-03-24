Новосибирская школьница высмеяла теракт в «Крокус Сити Холл»

Гарий Щерба ДУРОЧКА ЛОМАЕТ себе ЖИЗНЬ с МОЛОДУ .!!! Скоро увидим в инете с её ,,ИЗВИНЕНИЯМИ,, и ,,НЕ ПОДУМАЛА,,

карла карлова Какая мерзавка выросла.Это воспитание семьи.Вероятно и родители такие же уроды.