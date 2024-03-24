Школьница заменила слова в песне «Гори» Валентина Стрыкало на «Крокус Холл». Школьница из Новосибирской области записала видео, в котором спела песню Валентина Стрыкало «Гори», высмеяв террористический акт в красногорском ТРЦ «Крокус Холл Сити».
Новосибирская школьница высмеяла теракт в «Крокус Сити Холл»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
ДУРОЧКА ЛОМАЕТ себе ЖИЗНЬ с МОЛОДУ .!!! Скоро увидим в инете с её ,,ИЗВИНЕНИЯМИ,, и ,,НЕ ПОДУМАЛА,,
Ответить
10 час.
карла карлова
Какая мерзавка выросла.Это воспитание семьи.Вероятно и родители такие же уроды.
Ответить
6 час.
СЗ
Сергей Захаров
Посмотрите на ее фамилию то точно хохлушка и предки ее наверно из бандеровцев?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии