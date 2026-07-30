Колумбия: Неизвестные напали на дом конгрессмена Ариэля Родригеса от Либеральной партии с помощью взрывного устройства в секторе Ла Флореста Лос-Патиос, департамент Северный Сантандер, в вечерние часы по местному времени 29 июля.
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