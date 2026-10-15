На 63-летнего жителя Казани завели уголовное дело по статье о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом «Татар-информу» сообщили в МВД по РТ.
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