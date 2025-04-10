Лебедев описал одно решение США словами «даже в советское время о таком не мечтали»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отключение спутника, транслировавшего передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ) на территории России.
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