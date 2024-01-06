https://www.novorosinform.org/london-nazval-sroki-vvoda-vojs. Лондон назвал сроки ввода войск НАТО, мобилизация через лотерею, удары по Крыму — часть предвыборной кампании Байдена: Горячая сводка СВО Фото: mil.
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