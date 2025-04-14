В Пенсильвании арестовали подозреваемого в поджоге резиденции главы штата

Полиция в американском штате Пенсильвания задержала местного жителя Коди Балмера, подозреваемого в поджоге резиденции губернатора региона Джоша Шапиро в городе Гаррисберге, сообщил местный телеканал NBC10.
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