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В Пенсильвании арестовали подозреваемого в поджоге резиденции главы штата

В Пенсильвании арестовали подозреваемого в поджоге резиденции главы штата

Полиция в американском штате Пенсильвания задержала местного жителя Коди Балмера, подозреваемого в поджоге резиденции губернатора региона Джоша Шапиро в городе Гаррисберге, сообщил местный телеканал NBC10.

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