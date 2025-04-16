Минобороны России подало два иска к заводу «Телта» на сумму свыше 63 миллионов рублей

Министерство обороны России подало к заводу «Телта» два новых иска. Об этом сообщают Известия. Как следует из картотеки арбитражных дел, военное ведомство хочет взыскать с предприятия свыше 63 миллионов рублей.
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