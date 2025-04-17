У Киева есть средства только до тех пор, пока его обеспечивают европейские покровители. Однако и у них могут кончиться деньги для режима Зеленского, ведь они могут понести колоссальные убытки из-за двадцатипроцентных пошлин США.
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