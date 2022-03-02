Кевин Дюрэнт вернется на площадку в матче с «Майами»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт вернется после травмы и сыграет с «Майами». Дюрэнт повредил связку колена в середине января и с тех пор не появлялся на площадке.

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