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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 октября 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, восемнадцатое октября две тысячи двадцать третьего года = 1063 =Ваше будущее совсем не Плотный План, в котором вы застряли на много тысячелетий, а Тонкий План = "В бесконечной Вселенной возможно всё, включая возможность того, что Вселенной не существует" = В конце Жизни нас спросят не о том, как много у нас было удовольствий, а как много мы служили другим.

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