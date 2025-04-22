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  • Егор Горшков
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Страховое сообщество обсуждает варианты продукта для «семейных инвестиций»

Страховое сообщество обсуждает варианты продукта для «семейных инвестиций»

Маткапитал могут разрешить тратить по-новому. Власти обсуждают возможность направлять его на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей, выяснили «Известия».

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