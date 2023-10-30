Завершение поддержки Windows 10: почему это важно для нас всех? PIRG делает заявление

Завершение поддержки Windows 10 вызывает серьезные опасения и сравнение с экологическим кризисом. Известная некоммерческая организация Северной Америки, PIRG, призывает Microsoft продолжить поддерживать Windows 10 и продлить сроки его обслуживания.
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