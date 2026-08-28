Большое интервью с Игорем Акинфеевым

В рубрике «Люди эпохи» легендарный вратарь сборной России и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспоминает чемпионаты мира — 2014 и 2018 (а еще 1994 и 1998), а также объясняет, чем ему не близок Возинья и как можно развивать футбол в России.