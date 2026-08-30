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Татар-информ

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494 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

494 вражеских БПЛА уничтожено над Россией минувшей ночью

Минувшей ночью над регионами России было уничтожено 494 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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