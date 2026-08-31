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5koleso.ru

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От трассы до грунта: тест грузовых шин FORZA MIX A

Такой режим характерен, например, для строительных и региональных перевозок. Основная часть пути может проходить по асфальту, а подъезд к объекту — по разбитой дороге, щебню или грунту.

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