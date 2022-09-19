Школьница из Уссурийска выступила в администрации Президента РФ

Член Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа Виталина Ланкова получила диплом победителя I степени II Всероссийского конкурса "Инициативы, развивающие местное самоуправление", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
Член Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа Виталина Ланкова получила диплом победителя I степени II Всероссийского конкурса "Инициативы, развивающие местное самоуправление", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
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