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Школьница из Уссурийска выступила в администрации Президента РФ

Школьница из Уссурийска выступила в администрации Президента РФ

Член Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа Виталина Ланкова получила диплом победителя I степени II Всероссийского конкурса "Инициативы, развивающие местное самоуправление", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.

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