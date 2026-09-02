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В России ожидают роста числа самозанятых в 2027 году

Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6–7% в 2027 году. Темпы роста замедлятся по мере насыщения рынка, спрогнозировал для «Газеты.

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