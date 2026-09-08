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Татар-информ

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О парковке на местах для инвалидов в «Народный инспектор» сообщили 47 тыс. раз

О парковке на местах для инвалидов в «Народный инспектор» сообщили 47 тыс. раз

В «Народный инспектор», с начала работы системы, больше 47 тысяч раз татарстанцы сообщали о водителях, оставлявших машины на местах для маломобильных граждан.

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