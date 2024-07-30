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Максим Галкин добивается исключения своего имени из списка иностранных агентов

Максим Галкин добивается исключения своего имени из списка иностранных агентов

Максим Галкин обжаловал в Верховном суде отказ в исключении из списка иноагентов В сентябре 2022 года за публичное осуждение СВО и переезд на ПМЖ в Израиль юморист Максим Галкин был включен в список иностранных агентов.

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