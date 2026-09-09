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Курские новости

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Суд встал на сторон курского госуниверситета в споре с подрядчиком бассейна

Суд встал на сторон курского госуниверситета в споре с подрядчиком бассейна

Суд отклонил встречный иск подрядчика «Стройоптимум» к Курскому госуниверситету из-за нарушения принципа процессуальной экономии.

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