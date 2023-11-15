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Дудаев поздравил Адама Кадырова с вручением ордена «За служение религии Ислам»

Дудаев поздравил Адама Кадырова с вручением ордена «За служение религии Ислам»

РИАМО - 15 ноя. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев направил поздравление внуку первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова с вручением ордена «За служение религии Ислам» I степени, сообщил Дудаев в своем Telegram-канале.

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