Независимый геополитический и военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS прокомментировал недавний удар Российской армии по Новомосковскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.
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