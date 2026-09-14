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Царьград

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МЧС приостановило поиски двух человек на Сахалине после циклона

МЧС приостановило поиски двух человек на Сахалине после циклона

На Сахалине 23 августа речной поток унес домики отдыха на базе Лесогорских термальных источников. Из 11 туристов двое пропали без вести.

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