Московская агломерация стала лидером рейтинга экономической эффективности

Московская агломерация заняла первую строчку в рейтинге экономической эффективности территорий, который составил институт территориального планирования «Урбаника», сообщает РБК.
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