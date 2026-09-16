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Deutsche Bank ожидает одобрения регулятора для запуска институциональных решений по хранению криптовалют

Deutsche Bank ожидает одобрения регулятора для запуска институциональных решений по хранению криптовалют

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank ожидает одобрения регулирующих органов для запуска решений по хранению цифровых активов, предназначенных для институциональных клиентов и корпораций в Европе.

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