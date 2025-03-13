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ДТП в Саратовской области: четверо юных спортсменов госпитализированы

ДТП в Саратовской области: четверо юных спортсменов госпитализированы

В Саратовской области микроавтобус с юными спортсменами перевернулся в кювет. Четверо детей получили травмы и были госпитализированы, состояние остальных восемь детей и двух взрослых оценивается как удовлетворительное.

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