Чего ждать каждому знаку зодиака на деле с 27 ноября по 3 ноября, рассказал Павел Глоба Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный астролог, предсказывает наступающую неделю как период возможностей и перемен для различных знаков зодиака.
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