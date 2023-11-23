Чего ждать каждому знаку зодиака на деле с 27 ноября по 3 ноября, рассказал Павел Глоба Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный астролог, предсказывает наступающую неделю как период возможностей и перемен для различных знаков зодиака.