Талалаев о голе Соболева «Балтике»: «Должен был Мурид добороться, он вышел травмированным – нарушение игровой дисциплины. Надо было признаться, а не выходить и 2 из 11 единоборств выигрывать»

Андрей Талалаев раскритиковал полузащитника «Балтики» Аймана Мурида за игру против «Зенита» (2:3). «Все же понимают: для того, чтобы обыграть нашего действующего чемпиона, «Балтика» должна сыграть свой лучший матч, и при этом еще нам должна сопутствовать удача.