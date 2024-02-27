Полянский назвал бредом сравнение постпредом Израиля действий России и ХАМАС

Первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал абсурдом высказывания израильского постпредставителя Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль.
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