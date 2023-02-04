В миллеровском лицее №7 прошел урок цифры

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» в МБОУ лицее №7 для учеников 5-7 классов прошел урок по теме: «Технологии, которые предсказывают погоду».
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