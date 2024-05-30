У российских беспилотников Supercam С350M появились новые возможности

В модернизированном российском беспилотнике Supercam С350M появилась возможность передачи видеосигнала сразу на средства огневого поражения, что способствует повышению эффективности его боевого применения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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