Посол Келин: у Запада нет сценариев честного отъема замороженных резервов России

У западных государств нет сценариев честного отъема замороженных резервов Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Андрей Келин, глава дипломатической миссии Москвы в Великобритании.
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