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  • Стас Гулинов
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    Мне видится, что мы рассматриваем это явление с совсем разных точек зрения. Спорить тут бесполезно.Медведев в ответ ...

Посол Келин: у Запада нет сценариев честного отъема замороженных резервов России

Посол Келин: у Запада нет сценариев честного отъема замороженных резервов России

У западных государств нет сценариев честного отъема замороженных резервов Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил Андрей Келин, глава дипломатической миссии Москвы в Великобритании.

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