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Макрон мобилизует Европу: военные инструкторы скоро в Украине

Макрон мобилизует Европу: военные инструкторы скоро в Украине

Макрон мобилизует Европу: военные инструкторы скоро в Украине Юлия СоколоваПрезидент Франции Эмманюэль Макрон активизировал переговоры с лидерами европейских государств о совместной отправке военных инструкторов в Украину, сообщают источники из Bloomberg.

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