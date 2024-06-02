Макрон мобилизует Европу: военные инструкторы скоро в Украине Юлия СоколоваПрезидент Франции Эмманюэль Макрон активизировал переговоры с лидерами европейских государств о совместной отправке военных инструкторов в Украину, сообщают источники из Bloomberg.
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