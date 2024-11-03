Деградация "илит" — Так и хочется иной раз спросить: чего ж вы так палитесь все?

Алексей Горшков

Думал я над этим вопросом... и пришёл к выводу, что НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЗДЕСЬ НЕТ - как раз всё ЗАКОНОМЕРНО !!! Во враги государства идут именно разного возраста представители "золотой молодёжи"! Ведь если посмотреть на происхождение, допустим, участников дуэта Никитиных - сын крупного КГБ-шника и дочь СРЕДНЕАЗИАТСКОГО (!) - что особо важно в плане коррупции - министра! Или взять Тамару Натановну Эйдельман. Вспоминаю своё студенческое время. Был у нас такой преподаватель - профессор Вульфсон, он постоянно пропагандировал труды отца этой Тамары - ИСТОРИКА Натана Эйдельмана. Я, честно говоря, их не читал - не специализировался по истории России времён Наполеона. За какие подвиги ей присвоили звание "Заслуженный учитель", я не знаю, но то, что она из "золотой молодёжи" - "доченька светила" - ОПРЕДЕЛЁННО !!! Именно такие - наиболее достижимые потенциальные "агенты влияния", отличающиеся особой беспринципностью вследствие усиленной тяги к материальным ценностям - ведь привыкли "как сыр в масле кататься" - САМИ, по существу, НЕ РАБОТАЯ !!! Именитые родители их ПАХАЛИ, времени у них на детей не было, А СРЕДСТВ ХВАТАЛО - вот они ими и возмещали отсутствие своего участия в воспитании своих отпрысков! Да и НАПРЯМУЮ ИХ в "агенты влияния" не затянешь - они принципиальны до упрямства - а вот ИХ ДЕТЕЙ, оборзевших от избытка средств и свободного времени...