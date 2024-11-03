Театр абсурда
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Театр абсурда

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Деградация "илит" — Так и хочется иной раз спросить: чего ж вы так палитесь все?

Деградация "илит" — Так и хочется иной раз спросить: чего ж вы так палитесь все?

НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ Почему так случилось, что часть наследников советской элиты откровенно выродилась? Почему их дети, внуки и правнуки становятся яростными ненавистниками своей страны и призывают на головы обычных россиян бомбы и смерть? То ли невозможность получить «дворянство» по наследству, то ли банальное ханжество вынуждает их плясать на могилах предков.

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Комментарии
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Тамара
Наверно им слишком много давалось возможностей в жизни, вот ОНИ и ссучились.
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3 час.
Т
Тамара
Тоже верно.
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3 час.
Алексей Горшков
Думал я над этим вопросом... и пришёл к выводу, что НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЗДЕСЬ НЕТ - как раз всё ЗАКОНОМЕРНО !!! Во враги государства идут именно разного возраста представители &quot;золотой молодёжи&quot;! Ведь если посмотреть на происхождение, допустим, участников дуэта Никитиных - сын крупного КГБ-шника и дочь СРЕДНЕАЗИАТСКОГО (!) - что особо важно в плане коррупции - министра! Или взять Тамару Натановну Эйдельман. Вспоминаю своё студенческое время. Был у нас такой преподаватель - профессор Вульфсон, он постоянно пропагандировал труды отца этой Тамары - ИСТОРИКА Натана Эйдельмана. Я, честно говоря, их не читал - не специализировался по истории России времён Наполеона. За какие подвиги ей присвоили звание &quot;Заслуженный учитель&quot;, я не знаю, но то, что она из &quot;золотой молодёжи&quot; - &quot;доченька светила&quot; - ОПРЕДЕЛЁННО !!! Именно такие - наиболее достижимые потенциальные &quot;агенты влияния&quot;, отличающиеся особой беспринципностью вследствие усиленной тяги к материальным ценностям - ведь привыкли &quot;как сыр в масле кататься&quot; - САМИ, по существу, НЕ РАБОТАЯ !!! Именитые родители их ПАХАЛИ, времени у них на детей не было, А СРЕДСТВ ХВАТАЛО - вот они ими и возмещали отсутствие своего участия в воспитании своих отпрысков! Да и НАПРЯМУЮ ИХ в &quot;агенты влияния&quot; не затянешь - они принципиальны до упрямства - а вот ИХ ДЕТЕЙ, оборзевших от избытка средств и свободного времени...
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2 час.

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