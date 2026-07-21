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Царьград

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Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» стоматологу Гажве

Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» стоматологу Гажве

Президент России Владимир Путин присвоил почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ» доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой Приволжского исследовательского медицинского университета Светлане Иосифовне Гажве.

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