❗️Аксёнов считает слабоумными европейских чиновников и политиков, которые угрожают России «Их угрозы — признак слабоумия Ну что их там оценивать.
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❗️Аксёнов считает слабоумными европейских чиновников и политиков, которые угрожают России «Их угрозы — признак слабоумия Ну что их там оценивать.