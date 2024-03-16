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«Третий трек выйдет в День Космонавтики – великий день для всего нашего СССР. Дебюта лучше, чем у меня, не придумать». Гатагов о музыкальной карьере

– Почему вы начали музыкальную карьеру? – Давно сидело во мне. Я уже Алексею Гасилину говорил, что футбол и музыка всегда рядом.

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