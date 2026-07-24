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Царьград

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Минобрнауки России запустит платформу "Университеты" в 2026 году

Минобрнауки России запустит платформу "Университеты" в 2026 году

Минобрнауки России предложило платформу "Университеты" для онлайн-поступления в вузы. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.

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