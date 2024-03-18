Компания xAI раскрыла исходный код чат-бота Grok. Это важный шаг в сторону открытости ИИ

Как и обещал Илон Маск, принадлежащая ему компания xAI объявила об официальном открытии исходного кода большой языковой модели Grok-1Большая языковая модель Grok-1 из 314 миллиардов параметров представляет собой неадаптированный базовый набор данных из стадии предварительного обучения, которая завершилась в октябре 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии