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ЮУрГУ: рост хаоса на дорогах ведет к увеличению числа аварий с низкой тяжестью

ЮУрГУ: рост хаоса на дорогах ведет к увеличению числа аварий с низкой тяжестью

Ученые Политехнического института ЮУрГУ, ТюмГУ и Джидды (Саудовская Аравия) разработали идеологию управления рисками аварий для устойчивых транспортных систем, которая предполагает снижение разрешенных скоростей транспортных потоков городов.

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